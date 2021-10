“Ecila, Alice a rovescio”, spettacolo alla tenuta dello Scompiglio

Domenica prossima (24 ottobre), alle 15,30 e alle 17, nella Tenuta dello Scompiglio di Vorno, Fondazione Sipario Toscana presenta Ecila, Alice a rovescio, spettacolo di teatro ragazzi liberamente ispirato al romanzo Alice nel paese delle meraviglie di Lewis Carroll, diretto da Francesca Pompeo, con Chiara Pistoia, Federico Raffaelli.

Alla ricerca della propria strada, Alice finisce in una dimensione altra per caso: forse cade o forse vola, forse attraversa lo specchio. Nel nuovo mondo incontra strane creature che le propongono altre visioni di tempi e di relazione. Alice trova così un tempo fatto a misura di Ecila, un tempo rovesciato, grazie al quale potrà cercare la propria andatura, le scarpe adatte per andare a scoprire il mondo. Forse, al ritorno dal suo viaggio, Alice|Ecila avrà un segreto da portare con sé. E questo segreto renderà questo mondo più accogliente, più giocoso, meno normale.

Teatro d’attore e clownerie. Età consigliata: da 6 anni

Il progetto dello Scompiglio ideato e diretto dalla regista e artista Cecilia Bertoni, prende vita nella omonima Tenuta, situata alle porte di Lucca, sulle colline di Vorno; una realtà in cui le attività legate alle arti visive e performatiche negli spazi interni ed esterni e il dialogo e le attività con la terra, con il bosco, con la fauna, con l’elemento architettonico contribuiscono a una ricerca di cultura. Ogni scelta relativa al Progetto è perciò valutata in relazione alla propria sostenibilità ambientale, attraverso forme di interazione e di responsabilità. All’interno della Tenuta Dello Scompiglio, accanto all’azienda agricola e alla cucina dello Scompiglio, opera l’omonima associazione culturale. L’associazione dal 2007 crea, produce e ospita spettacoli, concerti, mostre, installazioni; realizza residenze di artisti, laboratori, corsi e workshop; organizza e propone itinerari performatici all’aperto, visite guidate, lezioni Metodo Feldenkrais®; gestisce lo Spazio performatico ed espositivo (Spe). Una particolare attenzione è dedicata infine alle attività culturali per bambini e ragazzi, con rassegne teatrali, laboratori e campi estivi. www.delloscompiglio.org