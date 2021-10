Inaugura la nuova sede della Lega Spi Cgil a Capannori

Martedì prossimo (26 ottobre), alle 10,30, verrà inaugurata la nuova sede della Lega Spi-Cgil a Capannori, situata in via del Popolo 16. La scelta di trasferire gli uffici da via Romana 253, dove si trovavano dal 2005, è stata determinata dalla necessità di avere dei locali più ampi ed accoglienti, in grado di consentire un potenziamento dei servizi che già vi si trovavano, e il conseguente aumento delle risorse umane (operatori) impiegate.

La nuova sede, finanziata dallo Spi regionale con il contributo dello Spi Provinciale, sarà un punto di riferimento per gli iscritti al sindacato dei pensionati e alla Cgil che hanno come ambito territoriale di riferimento la zona centrale e sud del Comune di Capannori e del Comune di Porcari, che contano complessivamente circa 25.000 abitanti.

Questo evento non riguarda solo le migliaia di iscritti allo Spi e alla Cgil, ma anche i non iscritti che regolarmente si rivolgono ai nostri uffici per servizi come la stampa dei cud o dell’Obis M, la ricostruzione delle pensioni, i ratei maturati e non riscossi per quanto riguarda i pensionati, e servizi di supporto burocratico per fisco, badanti, casa, ecc… per gli utenti della forza lavoro.

Nella nuova sede è prevista anche la presenza del patronato-Inca Cgil dove si potranno trovare risposte per quanto riguarda le pratiche di pensione, reversibilità, invalidità civile, assegni al nucleo familiare, disoccupazione ed altro.

La scelta di dare una nuova sede allo Spi-Cgil è stata fatta con lo scopo di migliorare il legame con le persone, iscritte e non iscritte. Lo Spi, la Cgil e tutti gli operatori della nuova sede si impegneranno infatti non solo per garantire una buona accoglienza alle persone che si presenteranno presso i nostri uffici, ma soprattutto perché possano queste trovare risposta alle domande che verranno a porre.

All’ inaugurazione saranno presenti i collaboratori volontari, gli attivisti e i delegati di Spi e Cgil, il segretario generale dello Spi della provincia di Lucca Roberto Cortopassi, il segretario generale della Cgil della provincia di Lucca Rossano Rossi, il sindaco di Capannori Luca Menesini e Alessio Gramolati, segretario generale regionale dello Spi Cgil.

Al termine della cerimonia, a cui tutti, iscritti e non, sono invitati, è infine previsto un rinfresco.