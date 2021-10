Tumore al seno, a Capannori l’incontro con il medico Aroldo Marconi

È in programma lunedì (25 ottobre) alle 21 nella sala consiliare del Comune di Capannori l’incontro sulla prevenzione del tumore al seno.

L’iniziativa è stata organizzata dalla commissione pari opportunità dopo aver aderito alla campagna Nastro Rosa 2021 promossa da Airc e sostenuta da Anci insieme all’Unità di senologia dell’ospedale San Luca. All’incontro parteciperà anche Aroldo Marconi, responsabile dell’Unità operativa del dipartimento chirurgia oncologica e ricostruttiva della mammella e alcuni medici della sua equipe. L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza e vede la collaborazione di associazione Don Franco Baroni, La Città delle Donne, associazione Silvana Sciortino, Atletica Virtus Lucca, Spi Cgil Provincia di Lucca e Avis nazionale.

“Quello in programma lunedì prossimo è un incontro con cui intendiamo informare e sensibilizzare la cittadinanza, e in particolare le donne, sulla fondamentale importanza della prevenzione del tumore al seno, una malattia che ogni anno colpisce purtroppo migliaia e migliaia di donne – affermano l’assessora ai diritti Serena Frediani e la presidente della commissione pari opportunità Alice Pani -. Grazie all’alta professionalità del relatore e dei suoi collaboratori i partecipanti potranno ricevere informazioni utili sui percorsi di prevenzione di questa patologia esistenti all’interno del sistema sanitario pubblico e su come usufruirne al meglio. Dopo questa iniziativa proseguiremo la campagna ai sensibilizzazione con altri eventi che si svolgeranno entro il mese di ottobre, tra cui l’installazione della prima panchina rosa sul territorio”.

Per partecipare all’incontro è obbligatoria la prenotazione (fino ad esaurimento posti) inviando una mail a artemisia@comune.capannori.lu.it o telefonando al numero 0583 936427. Le persone interessate che non riuscissero a ottenere un posto potranno seguire l’evento in diretta sulla pagina Facebook del Comune di Capannori.