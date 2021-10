Capannori, aperte le iscrizioni ai corsi sportivi

Sono aperte le iscrizioni ai corsi sportivi comunali della stagione 2021-2022, che prenderanno il via a novembre.Tante le proposte per bambini, ragazzi e adulti offerte da 18 associazioni sportive del territorio per un totale di circa 50 corsi sportivi, alcuni dei quali rivolti anche a persone con disabilità.I corsi spaziano dal fitness alle discipline più classiche come pallavolo e basket, alle arti marziali fino a discipline più originali come il tiro con l’arco e le attività circensi.

“I corsi sportivi comunali hanno l’importante obiettivo di promuovere l’attività fisica sul territorio e quindi il benessere psico-fisico dei nostri cittadini e, al contempo, i valori legati alla pratica sportiva, secondo un concetto di sport accessibile a tutti – spiega l’assessore allo sport Lucia Micheli -. Siamo quindi soddisfatti che dopo lo stop dovuto alla pandemia si possa ripartire con questa attività molto attesa e credo ancora più apprezzata dalla comunità dopo che per molti mesi non è stato possibile praticare sport nelle strutture. Per la realizzazione dei corsi, anche per la stagione che sta per iniziare, abbiamo valorizzato sia le professionalità delle associazioni sportive che fanno parte del Forum, perchè costituiscono una risorsa molto significativa per la nostra comunità nella promozione dello sport sia le competenze e l’esperienza delle altre realtà sportive del territorio. Ringrazio tutte le associazioni che svolgeranno i corsi pur trovandosi ad operare in una condizione più difficile rispetto al periodo pre-Covid”.