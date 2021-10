Mercanti e Niccolai: “Essity, sviluppi incoraggianti. Continueremo a vigilare”

Il nuovo piano di riorganizzazione di Essity in Toscana ha prodotto le prime reazioni. In particolare i consiglieri regionali del Pd, Valentina Mercanti e Marco Niccolai, si dicono soddisfatti, pur riservandosi di monitorare l’evolversi della situazione.

“Le notizie che riguardano la vicenda della cartiera Essity sono incoraggianti e lasciano intravedere una positiva soluzione della vertenza – affermano -. Ci auguriamo vivamente che le dichiarazioni dell’azienda circa il fatto che non sono previste riduzioni di personale e di volumi produttivi trovino riscontro concreto nei prossimi mesi. Quando era emersa la vicenda avevamo prontamente coinvolto il consigliere del presidente Giani per le crisi aziendali, Valerio Fabiani, che si era subito attivato e ha svolto una serie di confronti con la proprietà e con le organizzazioni sindacali . Allo stesso modo, oggi, continueremo a vigilare e a tenerci in contatto con i lavoratori ed i loro rappresentanti sindacali, perché abbiamo a cuore il futuro di Essity, una delle realtà produttive più importanti del distretto”.