Dopo lo stop per la pandemia, è tornata la marcia delle Ville, un tradizionale appuntamento con lo sport e le bellezze del territorio a Capannori.

Duemila sono stati i partenti questo pomeriggio (23 ottobre) per la prima parte della Marcia delle Ville 2021. Una versione ridotta a causa del coronavirsu ma è stato subito tutto esaurito. Un bel pomeriggio di sole per la prima parte che ha visto i partecipanti in due percorsi da 4 e da 10 chilometri. Erano presenti anche il sindaco Luca Menesini e il vicesindaco Matteo Francesconi.

Secondo appuntamento con la marcia domattina.