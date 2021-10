La Fiera di ottobre a Capannori festeggia 20 anni

Torna oggi (24 ottobre) a Capannori la tradizionale Fiera di ottobre, che festeggia nell’occasione i suoi 20 anni di vita. L’evento, organizzato dal sindacato Fiva Confcommercio dei venditori ambulanti in collaborazione col Comune, non si era svolto nel 2020 a causa dell’emergenza covid.

Quella odierna sarà un’edizione ridotta nei numeri, con un percorso dimezzato per il cantiere che occupa via di Piaggia e la zona centrale del paese: attesi comunque una cinquantina di banchi da tutta la Toscana, che metteranno in vendita i più svariati generi merceologici all’insegna della qualità.

Ferma comunque la volontà di Confcommercio di lanciare un segnale di ripartenza e di fiducia per un settore, quello dei venditori ambulanti, fra i più colpiti dalle ricadute della pandemia. Appuntamento dalle 8 del mattino in poi: al mercato ambulante si affiancherà l’apertura dei negozi.