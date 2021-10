Sono partiti i lavori di asfaltatura in via Pistoresi a Badia Pozzeveri. Un intervento chiesto a gran voce dagli abitanti della zona, di cui si era fatto portavoce anche il consigliere comunale con delega al decoro urbano Giovanni Pippi. I lavori, già partiti nei giorni scorsi, ammontano a oltre 52mila euro di progetto complessivo.

“Finalmente possiamo annunciare quest’opera – commentano la sindaca Sara D’Ambrosio e il neo assessore ai lavori pubblici Francesco Mastromei -. Un’opera attesa da tempo che migliorerà il decoro della frazione e soprattutto il livello di sicurezza stradale di tutta Badia Pozzeveri. Un ringraziamento va all’ufficio e ai tecnici che stanno portando avanti l’intervento. Questi lavori si aggiungono agli altri interventi fatti negli anni scorsi a Badia, che, insieme a quelli che faremo nelle altre frazioni del nostro territorio, consentiranno di avere strade più sicure da percorrere in serenità. A breve, inoltre, partirà un importante appalto che interesserà l’intero territorio comunale e che riguarderà il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale”.

Foto 2 di 2



In via Pistoresi-Tappo-Turchetto, i lavori di asfaltatura interesseranno tutto il tratto della viabilità. In particolare, l’intervento sarà determinante per eliminare i fenomeni di fessurazione, le buche, le deformazioni e gli avvallamenti esistenti soprattutto sul tratto che va dall’incrocio con via di Tappo fino all’incrocio con via dei Boggi, in direzione campo sportivo. Fenomeni dovuti al cedimento dei vari riempimenti effettuati negli anni. Con questo nuovo intervento, inoltre, saranno sistemate anche le banchine erbose presenti ai margini della strada che, essendo più alte del piano carrabile, impediscono il regolare deflusso delle acque piovane.