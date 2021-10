Pediatri di libera scelta, ad Altopascio arriva il dottor Graziano Cesaretti

L’Azienda Usl Toscana nord ovest informa che lunedì prossimo (1 novembre) sarà l’ultimo giorno di servizio, nell’ambito territoriale di Altopascio, per la dottoressa Sara Picariello, pediatra di libera scelta.

A partire da martedì, infatti, prenderà servizio il nuovo pediatra titolare, il dottor Graziano Cesaretti, che aprirà l’ambulatorio principale in via Papa Giovanni Paolo II, alla Rsa Il sole. Cesaretti ricoprirà l’incarico di pediatra che precedentemente era stato ricoperto dalla dottoressa Rina Romani, momentaneamente sostituita dalla dottoressa Picariello.

Pertanto, i genitori dei bambini che erano in carico prima alla dottoressa Romani e dopo alla dottoressa Picariello, dovranno effettuare di nuovo la scelta del pediatra scegliendo di farsi assistere dal dottor Cesaretti oppure da un altro medico pediatra sempre nell’ambito territoriale di Altopascio.

L’Azienda Usl Toscana nord ovest ricorda che è possibile effettuare la scelta del medico o pediatra dal proprio computer o dai dispositivi mobili come smartphone e tablet, senza la necessità di recarsi fisicamente agli sportelli, azzerando quindi le file, e con la massima libertà di orario.

Al servizio on line si può accedere tramite: App Toscana Salute di Regione Toscana (scaricabile su Play Store o Apple Store); Totem PuntoSi, Portale web Open Toscana.

Il portale Open Toscana permette l’accesso alla funzionalità di scelta del medico, alla sezione Servizi Toscana e quindi Salute, utilizzando, per autenticarsi, il sistema di identità digitale Spid oppure, se si è in possesso di lettore di smart card tramite la tessera sanitaria e il pin rilasciato al momento della attivazione.

L’Azienda Usl Toscana nord ovest ha messo a disposizione anche una modalità online. Sul sito istituzionale è disponibile un modulo elettronico compilabile via web per avanzare richiesta di cambio del medico o del pediatra. Può essere utilizzato dai cittadini con iscrizione, in corso di validità, al servizio sanitario regionale ed essere compilato per se stessi, per i propri figli minori o per persone per le quali si esercita la tutela. Le preferenze potranno essere espresse a favore di medici del proprio Comune di residenza o domicilio.

Solo nell’impossibilità di utilizzare le modalità indicate è possibile rivolgersi agli sportelli con funzione di anagrafe sanitaria presenti nei distretti aziendali.