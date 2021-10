Pulizia straordinaria per i cimiteri di Villa Basilica

È iniziata la pulizia straordinaria dei cimiteri di tutte le frazioni di Villa Basilica: l’amministrazione comunale ha predisposto interventi di manutenzione, in vista della prossima festività di Ognissanti. È previsto lo sfalcio dell’erba nelle aree esterne circostanti, saranno inoltre puliti i vialetti interni dei cimiteri e sarà posta nuova ghiaia dove ritenuto necessario.

Gli uffici comunali monitoreranno costantemente i lavori degli operai e dei volontari incaricati, per garantire il decoro dei cimiteri in un momento molto sentito da parte di tutta la comunità.

“L’attenzione verso il territorio passa anche dalla cura dei nostri cimiteri – spiega l’assessore Matteo Simi – Oltre alla pulizia ordinaria, che viene effettuata periodicamente durante tutto l’anno, abbiamo previsto quella straordinaria in occasione della festività del 1° novembre, momento in cui i cittadini si recano a far visita ai propri defunti”.