Capannori, potenziato il servizio dell’Urp

Da martedì (2 novembre) l’accesso all’Urp del Comune senza appuntamento passa da uno a due giorni.

I giorni in cui si potrà accedere al servizio prenotandosi il giorno stesso sono il martedì dalle 9 alle 13 e dalle 14,30 alle 16,30 e il venerdì dalle 9 alle 13 (fino a ora era il mercoledì dalle 9 alle 13). In questi giorni i cittadini possono recarsi al punto informazioni presente nell’atrio del Comune dove sarà rilasciato un ticket con l’orario in cui sarà effettuato il servizio nel limite delle prenotazioni disponibili.

In questo modo si dovrà trattenere nella sala d’attesa solo chi è prossimo a essere servito, mentre gli altri potranno tornare all’orario definito evitando così assembramenti.