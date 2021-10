“Siamo molto preoccupati per il ritardo dei lavori nel centro di Capannori, soprattutto nel tratto sulla via Romana che va dalla Misericordia alla Chiesa. I lavori sono fermi da mesi, in ginocchio le attività commerciali presenti, sempre più complicata la vita dei residenti che si trovano a parcheggiare molto distanti dalle proprie abitazioni”: è quanto dichiarano gli esponenti di Fratelli d’Italia, il consigliere comunale Matteo Petrini, il presidente del Circolo di Capannori Paolo Ricci insieme al consigliere regionale Vittorio Fantozzi.

“Chiediamo un’accelerata dei lavori – incalzano -, le attività economiche, dopo la ripartenza, non sono ancora riuscite a fare gli incassi del periodo e pre-Covid. Le preoccupazioni sono evidenti. La rapidità dei lavori deve essere alla base di un miglioramento urbanistico del centro, che nessuno discute, ma non possiamo far finta di niente: diverse attività sono veramente sull’orlo di una crisi di nervi perché in questi mesi hanno avuto incassi fortemente ridotti”.