Via ai lavori per la caserma dei carabinieri a Capannori, Zappia (Lega): “Intervento atteso da un decennio”

Via ai lavori per la caserma dei carabinieri a Capannori, interviene il consigliere della Lega, Bruno Zappia.

“Mi fa piacere – dice Bruno Zappia – che l’amministrazione comunale abbia deciso di fare i lavori che interessano la caserma dei carabinieri di Capannori. Sono tantissimi anni, quasi 10, che questa amministrazione ha promesso la ristrutturazione dell’edificio e il rifacimento del tetto per rimuovere l’eternit in in quanto materiale dannoso perché può provocare tumori. Da quasi due anni ho denunciato pubblicamente lo stato in cui versa la caserma“.

“Numerose sono state le mie richieste in merito – spiega – avanzate con relativa interpellanza in consiglio comunale e all’interno della commissione. Purtroppo la formazione politica e culturale impedìsce loro quella visione, imprenditoriale e liberale, che consentirebbe ai privati di investire a vantaggio della comunità. Ci troviamo di fronte a un’amministrazione priva di spirito e di iniziative, capace di copiare solo idee già avanzate dai gruppi di opposizione”.