Contributo affitto, prorogata al 24 novembre la scadenza del bando

È stata prorogata fino al 24 novembre l’apertura del bando del Comune di Capannori per l’assegnazione dei contributi in conto affitto per il 2021 a sostegno dei cittadini che si trovano in difficoltà a pagare il canone di locazione. Il bando è consultabile sul sito del Comune nella sezione ‘Servizi sociali-sostegno all’abitare’.

La domanda può essere presentata esclusivamente tramite il servizio online attraverso l’attivazione e l’utilizzo della propria Carta nazionale dei servizi, dotandosi di lettore smartcard, tramite Spid o Carta d’identità elettronica. Solo gli anziani e le persone con comprovate fragilità e che non possono contare sul sostegno di familiari nella compilazione online della domanda, possono prendere un appuntamento per ricevere servizio di assistenza alla compilazione e invio della domanda.

L’appuntamento può essere prenotato telefonicamente, ai numeri 0583 428252, 0583 o 428427 e 0583 428418 oppure tramite mail all’indirizzo sportello.casa@comune.capannori.lu.it dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e anche dalle 15 alle 17 nei giorni di martedì e giovedì.