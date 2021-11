Lutto ad Altopascio per la morte dello storico commerciante Leo Botti

Lutto ad Altopascio per la morte Leo Botti, uno dei personaggi storici del nostro paese, titolare, insieme alla moglie Enza Baldasseroni, della Profumeria Botti.

“Un negozio bellissimo – commenta il sindaco Sara D’Ambrosio – gestito da persone speciali, sempre attente, sempre premurose, sempre appassionate del proprio lavoro, sempre attaccate al proprio paese. Leo mancherà tanto, come tanto manca Enza. Da loro credo che, più di ogni altra cosa, abbiamo imparato che non c’è età che tenga per reinventarsi e per andare avanti, con sorrisi e amore. Un abbraccio commosso ai familiari”.