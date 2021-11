Cestini e bidoni stracolmi in una frazione ‘dimenticata’ di Capannori. O almeno così si sono sentiti i residenti di Ruota, frazione a sud del comune, quando ieri mattina (1 novembre) per l’ennesima volta, recandosi al cimitero, si sono trovati davanti la solita scena: bidoni strabordanti di fiori appassiti, cestini stracolmi di qualsiasi tipo di oggetto.

“Per l’ennesima volta ci troviamo costretti a denunciare questa situazione a Ascit: siamo sempre gli ultimi e dimenticati da tutti – spiega la comunità di Ruota -. Ieri, per la festa di tutti i santi, siamo andati al cimitero per la benedizione e questa è l’immagine che ci siamo trovati davanti all’ingresso. Bidoni stracolmi di fiori e rifiuti. A questo punto pare evidente che gli operatori di Ascit non svolgano il loro lavoro, così come chi dovrebbe vigilare. Siccome siamo a sud del comune per l’ennesima volta non c’è nessuna attenzione per questa frazione proprio ai piedi del monte Serra. Si spera che alzando i toni e denunciando questi disservizi, la nostra frazione inizi a essere considerata come quelle più grandi, numerose e centrali del capannorese”.