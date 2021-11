Acque Spa, cambia il numero per le chiamate da telefono cellulare

A partire dal 25 novembre, cambierà il numero per contattare Acque SpA, il gestore idrico del Basso Valdarno, da telefono cellulare per le pratiche commerciali: lo 050.843 843 verrà sostituito dal numero 050.3165656.

Rimangono invariati, invece, gli altri contatti telefonici: il numero verde gratuito per le chiamate da telefono fisso per le pratiche commerciali 800.982982 e il numero verde gratuito per i guasti 800.983389, attivo sia per fisso che per mobile.