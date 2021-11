Vodu: un’estetica in divenire. Sabato la conferenza alla chiesa parrocchiale di Guamo

Sabato (6 novembre) alle 17 alla chiesa parrocchiale di Guamo si terrà la conferenza Vodu: un’estetica in divenire promossa dalla sezione Auser Sesto Capannori dell’Istituto storico lucchese in collaborazione con il Comune nell’ambito dell’undicesima edizione di Conoscere l’Africa, tra storia e attualità, manifestazione che ha l’obiettivo di far conoscere l’Africa sotto vari punti di vista, da quello geografico e sociale a quello religioso e artistico.

L’incontro si aprirà con un intervento di Gigi Pezzoli, presidente del Centro studi archeologia africana di Milano sul tema Vodu, un’arte di vivere in Africa.

A seguire Alessandro Romanini, docente dell’Accademia di belle arti di Carrara, presenterà il volume Arti dell’Africa nera-storie e storia curato da Gigi Pezzoli che contiene un ricordo di Ezio Bassani, studioso dell’arte africana e di Carlo Piaggia, e la sua biografia completa.

L’iniziativa si concluderà con l’intervento di Paolo Bolpagni, direttore della Fondazione Centro Studi sull’Arte Licia e Carlo Ludovico Ragghianti che illustrerà i rapporti tra Carlo Ludovico Ragghianti e Ezio Bassani. L’evento e la pubblicazione sono stati curati da Marco Puccinelli e Giancarlo Caselli della sezione Auser Sesto Capannori dell’Istituto Storico Lucchese.

L’iniziativa è ad entrata libera fino ad esaurimeto posti. Necessario il green pass.