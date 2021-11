Bilancio consolidato a Capannori, i dubbi di Caruso

Il consigliere comunale della Lega di Capannori, Domenico Caruso, esprime le sue riserve sul bilancio consolidato approvato dal Consiglio comunale di Capannori nella seduta di ieri (3 novembre).

“Le mie perplessità – spiega Caruso -, sono dovute alla mancata e completa elisione dei saldi reciproci infraguppo e alla conseguente presenza di discordanze nei rapporti credito/debito – costi/ricavi tra l’ente capogruppo (il Comune di Capannori) e le società partecipate rientranti nel gruppo amministrazione pubblica. Le incongruenze in questione sono dovute al fatto che mentre alcune società partecipate, in contabilità civilistica, hanno correttamente iscritto ricavi e crediti evidenziandoli nella comunicazione delle operazioni infragruppo non altrettanto ha fatto il Comune con la rilevazione dei corrispondenti costi e debiti nel rendiconto economico patrimoniale integrando, nella fattispecie una potenziale sussistenza di debiti fuori bilancio in virtù del mancato impegno delle relative spese”.

“In effetti – sostiene ancora Caruso – le incongruenze tra crediti e debiti infragruppo hanno determinato accantonamenti per oltre 1 milione di euro applicati al bilancio 2021 con impegni di spesa sulla competenza dell’esercizio 2021 il cui modus operandi non appare corretto poiché avrebbe dovuto essere avviata la procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio dal momento che il consolidato evidenzia valori a consuntivo. Nell’intervento in Consiglio comunale ho ravvisato l’esigenza di implementare le procedure di monitoraggio con riferimento alle discordanze nei saldi reciproci e di procedere alle opportune rettifiche per rendere uniformi i valori contabili da evidenziare dettagliatamente nella relazione illustrativa”.