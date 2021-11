Capannori, in dirittura di arrivo i lavori in via Carlo Piaggia

Via Carlo Piaggia in centro a Capannori tornerà a doppio senso di marcia entro la fine della prossima settimana, quando saranno ultimati infatti i lavori di riqualificazione finanziati con i fondi Piu (progetti di innovazione urbana) regionali.

Un’opportunità che ha visto la realizzazione di una nuova pavimentazione con sanpietrini nel tratto compreso tra la chiesa e la scuola primaria con sostituzione dell’asfalto, l’allargamento dei marciapiedi, che sono stati portati a livello stradale, la costruzione di una pista ciclopedonale e di nuovi spazi di sosta, nonché l’installazione di nuova illuminazione. Successivamente saranno installati anche nuovi arredi urbani tra cui alcune panchine e messe a dimora alberature ed essenze. Terminati i lavori in via Carlo Piaggia il cantiere si sposterà sulla via Romana nel tratto compreso tra la Misericordia e l’incrocio con via Carlo Piaggia per proseguire le opere di realizzazione del ‘salotto urbano‘.

“La prossima settimana restituiremo ai residenti, alle attività e a tutti i cittadini il ‘cuore’ del centro di Capannori completamente rinnovato, più bello e funzionale, grazie ad un intervento di riqualificazione enorme che Capannori aspettava da trent’anni – dice l’assessore ai lavori pubblici, Davide Del Carlo – e il centro di Capannori è stato notevolmente migliorato dal punto di vista della viabilità, della ciclabilità, della sosta, del decoro e dell’arredo urbano, un luogo bello ed accogliente pronto ad ospitare tante iniziative a partire da quelle natalizie per le quali prevediamo contributi a favore del centro commerciale naturale per l’organizzazione di eventi volti a rivitalizzare il centro e attrarre più persone. Una volta ultimati i lavori nell’area di via Carlo Piaggia il cantiere si sposterà sulla via Romana per proseguire gli interventi di realizzazione del ‘salotto urbano’ per rendere anche quest’area del capoluogo più bella e a misura di cittadino grazie ad un investimento comunale di oltre 600mila euro. Con questi due grandi interventi candidiamo il centro di Capannori a divenire un polo dinamico e attrattivo per l’intera Piana con benefici dal punto di vista culturale ed economico per la nostra comunità”.

I lavori del ‘salotto urbano’ prevedono il rifacimento dei marciapiedi che saranno realizzati in calcestruzzo architettonico con ‘effetto lavato’, in modo da uniformare il linguaggio architettonico con quanto già realizzato nella piazza Aldo Moro e la realizzazione del secondo lotto del percorso ciclo-pedonale della via Francigena, lungo circa 300 metri, che collegherà la sede della Misericordia alla chiesa di Capannori e si unirà al primo, già realizzato, tra la rotonda di Antraccoli fino all’altezza della Misericordia, andando così a completare la viabilità ciclo-pedonale tra Lucca e il centro di Capannori. Il progetto prevede anche l’installazione di nuova illuminazione a led e di arredi urbani. Sarà creata inoltre un’isola verde all’intersezione tra la via Romana e la via San Rocco per permettere la sosta dei pellegrini e di coloro che transitano nelle vicinanze. L’area verde vedrà la presenza di piccoli cespugli di specie autoctone alternati a fiori stagionali e sarà attrezzata con sedute, fontanello potabile e portabiciclette. Inoltre saranno migliorati gli incroci con via della Libertà e via della Chiesa.