Esselunga di Marlia, i residenti di via Fonda: “Esasperati dal passaggio dei mezzi pesanti”

Mezzi pesanti che sconfinano nelle proprietà private a causa del passaggio troppo stretto. È quanto denunciano gli abitanti di via Fonda a Saltocchio per voce di Franco Andreuccetti, membro del comitato comunale di Forza Italia per le prossime elezioni.

Una situazione che, secondo il racconto dei residenti, si protrae da sette anni nonostante le numerose segnalazioni alla polizia municipale e al Comune. Proprio accanto alla strada si trova infatti l’Esselunga di Marlia, dove i mezzi pesanti transitano per il carico e scarico. Una strada che però, a detta dei residenti, è troppo stretta per consentirne il passaggio.

“Ormai siamo esasperati da sette anni e da una serie di problemi e danni mai affrontati dalle istituzioni competenti – conclude Andreuccetti – in primis il comune di Capannori, e mai risarciti da nessuno, che l’Esselunga con il passaggio dei suoi mezzi pesanti da una strada stretta non adatta al loro passaggio ci crea”.