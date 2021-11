Porcari, ripartono i laboratori per decidere le opere pubbliche

Tornano a Porcari i laboratori di partecipazione civica per una progettazione condivisa tra amministrazione e cittadini delle opere necessarie a migliorare la qualità della vita. Dopo la fortunata sperimentazione avviata per le frazioni di Padule e di Rughi, ecco quindi che i Porcari Lab ripartono con due appuntamenti fissati a metà mese dedicati rispettivamente al centro del paese e a Pineta.

Si comincia martedì (16 novembre) alle 21 alla gelateria La Ruga e si prosegue giovedì 18, sempre alla stessa ora, al bar Pineta. Da oggi (5 novembre), inoltre, i cittadini potranno inviare anche via email le proprie idee per i due quartieri inviando una email a porcarilab@gmail.com.

Saranno momenti di confronto e scambio di idee fra amministrazione e abitanti per elaborare interventi di miglioramento nei quartieri coinvolti: le proposte progettuali finaliste saranno votate da tutti i cittadini e, quelle scelte, verranno quindi messe a bilancio dal Comune e inserite nel piano triennale dei lavori pubblici.

Grande soddisfazione per la seconda edizione del percorso partecipato è stata espressa dal sindaco, Leonardo Fornaciari: “I PorcariLab rappresentano un importante momento di reciproco scambio e arricchimento. Sono un modo strutturato per rafforzare il legame vivo con il territorio e la consapevolezza che un’amministrazione comunale ha bisogno di una cittadinanza vigile e propositiva per funzionare meglio. Invito in particolare gli abitanti del centro e quelli di Pineta a essere presenti per mettere in circolo le loro idee”.

I Porcari Lab, finanziati dalla Regione Toscana e promossi dalla App (Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione), saranno guidati da esperti facilitatori di Eubios e da tecnici, per approfondire e discutere concretamente la fattibilità delle opere pubbliche in un clima generativo e sereno.

Potranno partecipare tutti i cittadini. Con questo stesso sistema nella prima edizione dei Porcari Lab sono stati proposti, finanziati e realizzati, i lavori per la riqualificazione del parco giochi dell’area don Turno Simi a Rughi e per la predisposizione di un percorso pedonale sicuro su via Fossanuova in Padule. Gli incontri del 16 e del 18 novembre si terranno con il pieno rispetto delle normative per evitare il diffondersi del contagio da Covid19. Necessario il green pass.