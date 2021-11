Ok al bilancio consolidato a Capannori, Angelini (Pd): “Dall’opposizione solo propaganda”

Approvato a Capannori il bilancio consolidato 2020 con il voto compatto della maggioranza. A commentare l’atto il capogruppo del Pd Guido Angelini.

“Il bilancio consolidato relativo all’esercizio 2020 – dice Angelini – che comprende il bilancio del Comune di Capannori e i dati aggregati delle società partecipate, è stato approvato dal consiglio comunale nella seduta del 3 novembre scorso, con il voto compatto di tutta la maggioranza di centrosinistra. Le società incaricate di gestire servizi importanti per il Comune, nell’ambito socio-sanitario, della politiche per la casa, della promozione sportiva e dei servizi sul territorio, hanno assolto nel migliore dei modi il loro compito verso i cittadini, nonostante il periodo particolarmente difficile dovuto alla pandemia da Covid-19. Il bilancio consolidato relativo all’esercizio 2020 si è chiuso con un risultato positivo e migliore rispetto all’anno precedente: ’utile ammonta a 982831,75 euro; il capitale netto consolidato al termine dell’esercizio è di euro 96.623.274,94; il risultato della gestione è di oltre 4 milioni di euro“.

“Nella delibera approvata dal consiglio comunale – prosegue Angelini – così come nella relazione dell’organo di revisione dell’ente, si attesta il regolare svolgimento dei rapporti tra il Comune e le aziende partecipate, dal punto di vista di un efficace coordinamento delle attività, nella prospettiva del migliore svolgimento dei servizi sul territorio, così come dal punto di vista di una corretta attività di monitoraggio e controllo. Tutti i documenti presentati in consiglio comunale, con la relazione dell’assessore al bilancio Ilaria Carmassi, confermano che c’è stata una buona gestione delle risorse pubbliche. In merito a talune questioni pregresse relative a disallineamenti contabili, è stato seguito un iter preciso e corretto, con progressivi accantonamenti nei rendiconti precedenti, del valore dei disallineamenti verificati, fino alla completa definizione delle partite, per procedere poi a regolarizzare finanziando il delta con l’avanzo accantonato negli anni, applicandolo all’esercizio corrente con l’ultima variazione. Quindi, nessun debito fuori bilancio e nessuna incongruenza; basterebbe aver letto con attenzione gli atti della delibera e la relazione dell’organo di revisione“.

“Su questo vogliamo essere estremamente chiari e precisi verso i cittadini – conclude il capogruppo – Nel nostro comune la gestione del bilancio si è sempre svolta nella massima correttezza, regolarità e trasparenza. A chi, come il consigliere Caruso della Lega, ha la pretesa di criticare e passare avanti a revisori e uffici competenti, anche proponendo scelte errate, come quella di considerare quali debiti fuori bilancio le normali partite di debiti e crediti con le società partecipate, consigliamo di essere più modesto, di leggere meglio gli atti consiliari e fare meno propaganda. Anche in questa occasione il gruppo della Lega, consapevole che c’era poco da criticare, ha usato pretesti infondati e costruito strumentalmente un espediente per votare contro un ottimo bilancio consolidato del Comune di Capannori”.