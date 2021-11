In ospedale motociclista travolto da un’auto a Segromigno

Tanta paura per un incidente che si è verificato oggi a Capannori in via delle Sane Vecchie a Segromigno in Piano e che ha visto coinvolti un’auto e un motociclista.

Ad avere la peggio, in una dinamica al vaglio della polizia municipale, è stato il conducente del mezzo a due ruote, trasportato d’urgenza per la dinamica del sinistro all’ospedale San Luca in codice rosso.

Sempre rimasto cosciente, anche se dolorante per la ‘botta’ l’uomo non corre pericolo di vita.