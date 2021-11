Piaggia e Majorana, ok al progetto definitivo per le nuove sedi

Approvato dalla giunta il progetto definitivo delle nuove sedi della scuola secondaria di primo grado Carlo Piaggia e del liceo scientifico Majorana di Capannori situato nello stesso plesso.

L’importante intervento è finanziato con 12 milioni di euro dal Miur (Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca) attraverso i mutui Bei (Banca europea degli investimenti). I lavori saranno affidati entro fine mese ed il progetto sarà presentato alla cittadinanza con un incontro pubblico che si terrà nelle prossime settimane.

L’attuale edificio che ospita le due scuole, risalente ai primi anni Settanta, sarà ricostruito in due edifici distinti a tre piani, uno per la scuola secondaria di primo grado ed uno per il liceo scientifico. Il nuovo complesso scolastico avrà una superficie complessiva di circa 19mila metri quadrati, di cui circa 5mila di superficie coperta. I fabbricati saranno realizzati secondo la tecnologia del calcestruzzo armato con la distinzione di alcune porzioni che saranno realizzate in acciaio.

Entrambi gli edifici, che saranno costruiti privilegiando materiali ecocompatibili e perseguendo il fine del contenimento dei fabbisogni energetici, saranno pienamente accessibili alle persone con disabilità anche attraverso l’installazione di percorsi loges e di mappe e targhe tattili per favorire l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi per i non vedenti, ipovedenti e non udenti. Il nuovo complesso scolastico avrà anche spazi per lo sport all’aperto. Il progetto prevede inoltre interventi di sistemazione esterna con ampie parti a verde dove saranno piantumati gli alberi esistenti implementati da altre essenze arboree. I lavori, che partiranno nel 2022, saranno eseguiti per lotti e saranno realizzati assicurando la continuità dell’attività didattica, poiché le varie parti del vecchio edificio saranno demolite solo dopo la realizzazione dei nuovi edifici.

“Con questa opera, certamente una delle più importanti realizzate a Capannori negli ultimi anni nel campo dell’edilizia scolastica, andiamo a costruire un polo scolastico innovativo, sostenibile e ben integrato nel contesto naturale e urbano – afferma l’assessore all’edilizia scolastica Francesco Cecchetti – Un complesso scolastico interamente nuovo in grado di soddisfare appieno le necessità legate all’aumento degli iscritti e alle nuove esigenze didattiche, dando ai ragazzi la possibilità di studiare in sedi moderne, funzionali, sicure e più belle. Un polo che è nostra intenzione sia anche punto di riferimento per l’intera comunità. Nelle prossime settimane presenteremo il progetto pubblicamente per condividerlo con la cittadinanza”.