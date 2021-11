Boschi, castagni e valorizzazione dei servizi ecosistemici: si presenta il Pif forestale

Sarà ufficialmente presentato al pubblico domani (11 novembre), a Lucca, in località Sesto di Moriano (via Ludovica, 628), il Pif forestale (progetto integrato di filiera) cofinanziato dalla Regione Toscana attraverso il piano di sviluppo rurale Energia dal territorio 100% che unisce 14 aziende per quasi 2 milioni di investimenti.

Capofila del progetto è il Consorzio Forestale Villa Basilica che in occasione della presentazione inaugurerà la sua fabbrica del Cippatino.

L’iniziativa è organizzata e promossa dall’agenzia formativa di Coldiretti Toscana Caict (centro assistenza imprese Coldiretti Toscana) attraverso due momenti distinti. Il primo, la mattina, con la presentazione dal titolo Il declino del castagno e del pino marittimo sulle aree collinari e montane della Lucchesia: proposte per la riduzione del degrado e del rischio incendio (inizio alle 9 e termine intorno alle 13,30), il secondo, nel pomeriggio, con l’incontro tematico dal titolo Programmazione, due diligence e certificazione forestale: strumenti per la valorizzazione dei servizi ecosistemici in agenda invece nel pomeriggio (inizio alle 14,30 e termine intorno alle 18,30). Le due iniziative sono finanziate dalla misura 1.2 nell’ambito del Pif forestale.

La partecipazione è gratuita. Per informazioni scrivere a stefano.ulivi@coldiretti.it oppure chiamando al 055.32357207. Per informazioni www.lucca.coldiretti.it oppure pagina ufficiale Facebook @coldirettilucca.