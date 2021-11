I Warriors Capannori Baskin tornano in campo. Domenica prossima (14 novembre), infatti, si svolgerà, il torneo della ripartenza che vedrà impegnate oltre a Warriors Capannori Baskin, la squadra A e la squadra B di Pistoia Baskin e i Panda di Altopascio. Le squadre si sfideranno in un avvincente quadrangolare dal quale la squadra vincitrice avrà accesso alle finali nazionali.

“Questo per noi è un momento di grande emozione – spiegano dai Warriors, perchè finalmente, dopo due anni di stop, riusciamo a rimettere in moto un meccanismo che si era fermato. L’evento avrà luogo alla palestra di Altopascio, in via Marconi purtroppo a causa dell’emergenza Covid la manifestazione avrà un limite di capienza. Per cui se si è interessati a partecipare si prega di contattare provatamente, tramite i social, le squadre partecipanti”.