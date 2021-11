Giornata della gentilezza, bambini della scuola dell’infanzia di Lunata in Comune

Ieri (12 novembre) in occasione della ‘giornata mondiale della gentilezza’ che ricorre oggi (13 novembre) alcuni bambini della scuola dell’infanzia di Lunata sono stati ricevuti dall’assessore Giordano Del Chiaro nella sede comunale. I bambini hanno portato in dono alcuni loro disegni corredati da messaggi improntati alla gentilezza.

L’assessore li ha ringraziati per la visita e per il dono sottolineando che la gentilezza è una importante pratica di attenzione e di buone maniere che rende migliori noi e gli altri e che per questo dovrebbe essere festeggiata ogni giorno.