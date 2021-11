“Educare con leggerezza”, ad Artemisia il libro di Marco Sacchelli

Giovedì prossimo (25 novembre) alle 17,30 al centro educativo Piccola Artemisia in via Guido Rossa a Capannori si terrà la presentazione del libro Educare con leggerezza di Marco Sacchelli che sarà presente all’incontro. Sacchelli è specializzato in Psicologia positiva e il suo obiettivo è condividere i principi della psicologia positiva e diffondere un nuovo modo di intendere l’educazione. E’ inoltre ideatore del progetto Happiness on the road, la prima libreria itinerante specializzata in felicità. L’incontro promosso dal Comune è a numero chiuso con prenotazione obbligatoria scrivendo una mail all’indirizzo piccolaartemisia@comune.capannori.lu.it.. La presentazione potrà essere seguita in diretta sulla pagina Facebook del Comune.