Martinelli: “Bene i lavori di ripristino del parapetto del ponte in via del Fanuccio”

Sono iniziati i lavori per ripristinare il parapetto del ponte in via del Fanuccio a Marlia. Esprime soddisfazione al riguardo Gabriele Martinelli, socialista di Lucca.

“Da molto tempo il parapetto del ponte in via del Fanuccio a Marlia vicino al supermercato Esselunga era crollato ed era stata installata al suo posto una rete colorata di plastica che certamente non risolveva completamente il problema della pericolosità . Accortomi della situazione mi interessai verso il sindaco di Capannori Luca Menesini perché intervenisse per risolvere il problema”.

“Venne cambiata la rete con una più visibile anche durante le ore notturne ed ora da alcuni giorni una ditta specializzata ha iniziato a costruire il parapetto in questione con gli appropriati materiali edili risolvendo definitivamente il grave problema. Per tutto questo io sono veramente soddisfatto e voglio ringraziare pubblicamente il sindaco Menesini per l’attenzione rivolta alla questione ricadente sul suo territorio comunale”.