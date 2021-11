Montemagni e Bartolomei: “Niente mezzi pubblici a Massa Macinaia, situazione indecente”

Massa Macinaia, una frazione isolata. A sostenerlo è la consigliera regionale della Lega, Elisa Montemagni e il capogruppo in consiglio comunale Salvadore Bartolomei.

“Recepiamo volentieri il giusto e pressante appello dei residenti della frazione di Massa Macinaia, nel comune di Capannori – affermano Montemagni e Bartolomei – in merito alla mancanza di mezzi pubblici che possano essere utilizzati dagli abitanti per spostarsi verso Lucca o verso lo stesso Comune di cui sono parte integrante”.

“E’ inaccettabile – proseguono i consiglieri – che, tuttora, tale situazione non sia stata, dunque, valutata e risolta; pertanto, ci muoveremo per cercare di trovare un modo, affinché finisca questo totale isolamento che penalizza principalmente anziani e giovanissimi. Da parte nostra, quindi ci attiveremo, pertanto, col difensore civico regionale, con lo scopo di ottenere risposte certe e definitive su una problematica che è impensabile non abbia un’idonea soluzione”.