A Spianate si accende la magia del Natale con un mese ricco di eventi

Si accende la magia del Natale a Spianate. Nella frazione più popolosa del comune di Altopascio è tutto pronto per “Natale con noi… a Spianate”, il primo calendario di iniziative natalizie a cura del Centro commerciale naturale locale (nato a febbraio, nonostante le difficoltà legate alla pandemia), in collaborazione con Comune, Avis e Pro Loco.

Il programma è stato presentato questa mattina (30 novembre) dall’assessore al commercio e agli eventi, Adamo La Vigna, dalla presidente del Centro commerciale naturale di Spianate, Federica Biagetti, e dal direttore di Confesercenti Toscana Nord, Daniele Benvenuti. Presente anche il consigliere comunale Nicola Calandriello.

Circa un mese di iniziative – dall’8 dicembre al 6 gennaio – che animeranno il paese di Spianate con eventi e occasioni per trovarsi in paese, fare acquisti e divertirsi insieme. Si parte dalla casina di Babbo Natale, aperta tutto il mese, in cui grandi e piccini potranno lasciare la letterina direttamente nella cassetta natalizia.

“Il Comune – ha commentato l’assessore La Vigna – è da sempre impegnato e schierato accanto ai commercianti. Abbiamo ormai consolidato una collaborazione che abbraccia tutti gli aspetti della vita quotidiana ed economica del nostro comune: non solo, infatti, insieme riusciamo a promuovere eventi, iniziative e singole attività commerciali, ma grazie alla sinergia e al clima di cooperazione che si è creato riusciamo a promuovere l’intero territorio. Il prossimo obiettivo è quello di coinvolgere allo stesso modo, con la stessa intensità e ricchezza di contenuti, anche Badia Pozzeveri e Marginone”.

“Il Centro commerciale naturale di Spianate – ha aggiunto la presidente Federica Biagetti – è nato da quasi un anno e da subito si è distinto per la qualità degli eventi proposti, per l’impegno che mette nel vivacizzare la frazione, restituendole la dignità che merita. Risale infatti all’estate la prima, vera, grande iniziativa, inserita nel calendario del Luglio Altopascese che riscosse un enorme successo. Visto che Spianate è la frazione più popolosa del nostro comune, non possiamo non avere un occhio di riguardo anche per tutti gli aspetti più sociali del nostro operato, come la tutela ambientale, l’inclusione e la solidarietà. Torneranno infatti anche a Spianate il regalo e la calza sospesi: presto potremo fornire tutti i dettagli e le attività che hanno aderito”.

“Siamo davvero orgogliosi del lavoro che sta svolgendo il Centro commerciale naturale di Spianate che abbiamo contribuito a far nascere, con la nostra assistenza tecnica, nel febbraio scorso in un periodo in cui la luce in fondo al tunnel si cominciava solo ad intravedere – ha spiegato Daniele Benvenuti, responsabile area lucchese Confesercenti Toscana nord -. Un Centro commerciale naturale che in questi mesi, con tanto entusiasmo e altrettanto coraggio, ha messo in campo tutta una serie di iniziative davvero importanti per le attività commerciali della frazione, trovando davvero una grande risposta da commercianti e residenti. Un lavoro che interpreta perfettamente l’idea che abbiamo noi di Centro commerciale naturale. Associazioni fatte da commercianti che conoscono perfettamente l’esigenze e di conseguenza le iniziative da proporre. Noi abbiamo il compito di facilitare, proprio con l’assistenza tecnica, questi progetti collaborando sempre e solo su sollecitazione dei commercianti stessi. Calare dall’alto iniziative copia e incolla non è certo la nostra strategie e crediamo non faccia bene allo sviluppo dei centri commerciali naturali. Spianate, ma possiamo citare anche quello della Valfreddana, sono esempi evidenti”.

Il programma

Spianate è già illuminata a festa, con le installazioni luminose giganti che occupano il piazza Santa Michele. Qui, nei prossimi giorni, tornerà come ogni anno il tradizionale albero di Natale. Natale con noi…a Spianate prenderà il via l’8 dicembre e continuerà fino al 6 gennaio. Per tutto il mese in piazza sarà presente la Casina di Babbo Natale, dove grandi e piccini potranno lasciare le loro letterine. Mercoledì 8 dicembre, dalle 15 alle 17, Babbo Natale sarà presente nel centro della frazione, insieme alla New Generation Street Band e al Trampoliere. Sarà inoltre inaugurata la mostra di pittura con gli elaborati dei bambini della scuola primarie e saranno preparati i necci con la ricotta, a cura della Pro Loco.

Appuntamento, poi, con il Magnifico mondo di Babbo Natale: l’11, 12, 18 e 19 dicembre, dalle 14,30 alle 18,30, allo spazio festa di Spianate, Santa Claus aspetta tutti per raccogliere letterine, desideri e richieste. Sempre domenica 19 dicembre, inoltre, Babbo Natale torna in centro a Spianate a sedere sulla slitta, accompagnato dalla Large Band Street Band, il flashmob natalizio e, di nuovo, lo stand di necci con la ricotta curato dalla Pro Loco. Immancabile, infine, lo stand di Avis comunale Altopascio, che sostiene tutte le iniziative natalizie in programma.

Novità per piazza San Michele, diventata per l’occasione un insolito prato fiorito: qui infatti, proprio davanti alla scuola elementare, fiori luminosi giganti accolgono i cittadini, tra una foto e una sosta.