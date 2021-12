Gionata Gualdi nuovo comandante della polizia municipale di Porcari

Nuovo comandante per la polizia municipale a Porcari. È Gionata Gualdi, succede a Manlio Mancino, che la comunità di Porcari ringrazia per il grande servizio reso in questi anni e che è stato salutato in municipio.

A ricoprire i ruoli di posizione organizzativa nell’ente, oltre al comandante, sono cinque donne: Antonella Bertolli, Barbara Ceragioli, Norma Deliso, Giuliana Lera e Claudia Pisani.

Primo giorno nella squadra dei lavori pubblici, inoltre, per il geometra Yuri Brugiati.