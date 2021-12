Anche i giovani di Capannori e Montecarlo avranno il loro spazio riservato per essere ascoltati senza pregiudizi né tabù. A partire da domani (2 dicembre) infatti il consultorio giovani sarà presente per la prima volta anche nella Piana di Lucca, per consentire a sempre più ragazzi e ragazze di raggiungere il servizio a loro dedicato. Un potenziamento quanto mai necessario a margine – e nel centro – di un’ondata pandemica che ha messo in crisi l’adolescenza, testimoniato dall’incremento di giovani che bussano alle porte degli ambulatori di Campo di Marte.

Il nuovo servizio è stato presentato oggi (1 dicembre) nei due centri distrettuali dove viene attivato alla presenza, tra gli altri, degli amministratori, del direttore di zona distretto della Piana di Lucca Luigi Rossi, della direttrice dell’unità funzionale consultoriale della Piana di Lucca Patrizia Fistesmaire e della direttrice dell’unità operativa complessa aziendale assistenza ostetrica Cinzia Luzi. Al centro socio sanitario di Capannori i professionisti saranno a disposizione dei giovani ogni giovedì dalle 14 alle 17 a partire, orario che ben coincide con l’uscita dei ragazzi e delle ragazze dall’istituto superiore Maiorana, a pochi passi dal nuovo consultorio. Al centro socio sanitario del Turchetto la struttura sarà invece aperta e disponibile ogni venerdì dalle 14 alle 17 a partire da venerdì (3 dicembre).

“In questa fase di pandemia da Covid19 – è stato spiegato nei due incontri di presentazione a Capannori e al Turchetto – la salute biologica psicologica e sociale dei giovani è molto importante. C’è una vera e propria emergenza giovani, perché il disagio evolutivo è in aumento ed occorre costruire reti integrate tra le istituzioni, le agenzie educative e il terzo settore per la prevenzione e il contrasto di un malessere che ha colpito le nuove generazioni. Gli adolescenti e i giovani ne hanno sofferto l’impatto indiretto, conseguenza delle politiche necessarie a garantire il distanziamento sociale: dalle limitazioni alla mobilità fino alla chiusura delle scuole. C’è bisogno di luoghi che accolgano i giovani e rispondano ai vari bisogni di salute che oggi sono diversi e più articolati. La presenza diffusa di consultori giovani consente di avere dei punti nella rete socio sanitaria vicino ai luoghi di vita dei giovani, così come alle istituzioni deputate allo sviluppo delle politiche giovanili”.

Per questo al consultorio di Capannori sarà presente anche una ‘Cassetta delle idee’ dove ragazzi e ragazze potranno esprimersi liberamente nel suggerire migliorie e consigli ma anche proposte per rendere il servizio, il loro servizio. Il consultorio è libero e gratuito per i giovani dai 14 ai 24 anni che possono accedere al servizio senza appuntamento e senza l’accompagnamento dei genitori, anche se minorenni. Ad accoglierli sarà infatti uno staff tutto al femminile – per adesso – formato da operatrici professioniste: ginecologa, psicologa, assistente sociale e ostetrica. Starà al ragazzo e alla ragazza scegliere con chi parlare, in base alle sue esigenze. Questa equipe prenderà in carico i giovani, indirizzandolo nei servizi appropriati a seconda delle diverse necessità.

“C’è bisogno di ascolto, di prevenzione e di protezione – spiegano dall’azienda sanitaria -. L’apertura di due nuove sedi sulla Piana di Lucca

rappresenta un investimento sul benessere giovanile da parte delle politiche zonali. La contraccezione è gratuita ed è l’occasione per parlare di sé: del proprio corpo, delle relazioni, della sessualità e della prevenzione delle malattie. I giovani possono recarsi nella sede consultoriale da soli o in coppia o addirittura in gruppo e accedere direttamente a seconda dell’ordine d’arrivo. Non occorre prenotare, l’accesso è gratuito e la privacy delle persone è sempre garantita”.

Gli orari

Il consultorio giovani è aperto nella Cittadella della salute Campo di Marte il martedì dalle 13,30 alle 17 mentre il mercoledì e il venerdì dalle 13,30 alle 17,30. A patire da domani (2 dicembre) sarà aperto il giovedì dalle 14 alle 17 al centro socio sanitario di Capannori mentre a partire dal 3 dicembre il venerdì dalle 14 alle 17 al centro socio sanitario di Turchetto.

