A Lammari, sul viale Europa nel grande parcheggio del centro commerciale Masini, domenica (12 dicembre), è in programma una nuova edizione, questa volta natalizia, del mercatino del riuso.

Dopo le due date annullate nello scorso mese di novembre a causa delle avverse condizioni del tempo, una cinquantina di bancarelle daranno nuovamente vita ad un appuntamento che ha, quale scopo principale, l’educazione e la cultura del riuso. L’iniziativa è prodotta dalla associazione culturale Pinocchio 3000 in collaborazione con il centro commerciale Masini srl ed è patrocinata dall’amministrazione comunale con lo scopo di vivacizzare la zona richiamando visitatori anche da fuori provincia, che avranno la possibilità di apprezzare l’ospitalità loro riservata.

“Il mercatino del riuso – spiegano i promotori – è finalizzato all’allungamento della durata di vita dei beni e quindi ne ritarda la prematura dismissione. Per troppo tempo, invece, è prevalso un atteggiamento “usa e getta”, dove il bene di consumo, dopo essere stato utilizzato, diventa inutile in poco tempo e viene gettato via come rifiuto. Occorre invece fare molta differenza e non confondere i rifiuti con oggetti che rifiuti non lo sono affatto e possono essere ancora utili a qualcuno”.