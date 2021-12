Francesco Capocchi nuovo segretario del Pd di Montecarlo

Francesco Capocchi è il nuovo segretario del Pd di Montecarlo. Lo hanno deciso ieri pomeriggio (4 dicembre) gli iscritti del circolo di Montecarlo del Partito Democratico della Toscana che si sono riuniti per il rinnovo del direttivo e la nomina del segretario.

Nel corso del congresso è stato eletto all’unanimità Francesco Capocchi alla carica di segretario di Circolo. Nel direttivo, insieme a Capocchi, sono stati eletti Simona Alfani, Davide Seghieri, Silvano Carrara, Tiziana Ulivieri, Graziano Pagni, Angelo Monaco, Thomas Bassetti, Roberto Pagni, Stefano Nacchi, Danilo Carrara.

Per Montecarlo, sono inoltre stati nominati a far parte dell’assemblea territoriale di Lucca Francesco Capocchi, Simona Alfani e Graziano Pagni. Capocchi, consigliere comunale nell’attuale amministrazione così come nella precedente, ingegnere civile di 39 anni, si prefigge l’obiettivo di ricostituire un Circolo attivo e operativo.

“Ringrazio per la fiducia dimostrata nei miei confronti per questo incarico – commenta Capocchi -. Cercherò di creare un gruppo democratico affiatato che possa lavorare nell’interesse dell’ intera comunità montecarlese, consapevole del grande sostegno che avrò dai membri del direttivo che mai come questa volta, è formato da persone con ampie competenze ed esperienza politica”