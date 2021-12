Al museo Athena di Capannori la mostra fotografica sui Tuareg

Sarà inaugurata domani (10 dicembre) alle 16,30 al Museo Athena di Capannori la mostra fotografica Il festival Tuareg D’Iférouane, sezione capannorese della mostra fotografica Alì ha gli occhi azzurri. I Tuareg del Niger allestita nella chiesa di San Cristoforo a Lucca.

L’esposizione di foto realizzate da Marco Puccinelli è organizzata dall’Associazione Lucca Tuareg insieme all’Istituto Storico Lucchese sezione Auser Sesto, in collaborazione con il Comune.

Il Festival D’Iférouane o Festival dell’Aïr, nato nel 2001, si svolge ogni anno nell’oasi di Iferouane, che è collocata ai piedi del monte Tamgak , a circa duecento chilometri a nord di Agadez, la storica capitale dei Tuareg del Niger.

Vi partecipano popolazioni nomadi del Sahara e del Sahel provenienti non solo dal Niger ma anche dai paesi dove risiedono i Tuareg: Algeria, Libia, Malì, Burkina Faso fino alla Mauritania. Il Festival, il più importante del mondo tuareg, celebra l’identità di questo popolo, la sua cultura e le sue tradizioni.

Durante i tre giorni di manifestazione sono programmate numerose competizioni come il concorso per il miglior suonatore di Tendé, uno strumento tradizionale a percussione, il miglior danzatore e il miglior gruppo danzante, si scelgono gli abiti più belli e la più bella delle belle.

Infine c’è la gara più popolare e attesa: la corsa sui dromedari. I cavalieri arrivano ondeggiando in ordine sparso; le loro figure si stagliano contro il cielo azzurro e il giovane fantino, dopo aver sfiorato la gente assiepata lungo il percorso, coglie la vittoria.

Dopo il taglio del nastro, alle 18, nella sala consiliare del Comune si terrà un incontro con lo scrittore e guida Tuareg Ibrahim Kane Annour che parlerà del festival e della condizione attuale della gioventù Tuareg supportato dalla proiezione di video.

La mostra, ad ingresso libero, resterà aperta fino al 31 dicembre. Per informazioni 0583 428784.