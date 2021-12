Natale in biblioteca, al via le letture per bambini ad Artemisia

Domani (10 dicembre) e sabato 18 dicembre al polo culturale Artèmisia di Tassignano si terrà l’iniziativa Natale in biblioteca con letture per bambini dai 18 mesi ai 6 anni e i loro familiari a cura delle lettrici volontarie di Nati per leggere.

Domani le letture sono in programma dalle 17 alle 18 e sono rivolte ai bambini dai 3 ai 6 anni, mentre sabato 18 dicembre si svolgeranno dalle 10 alle 11 e saranno dedicate ai bambini dai 18 ai 36 mesi. E’ previsto un massimo di 10 bambini per ogni gruppo. Per partecipare è necessario prenotarsi all’indirizzo mail artemisia@comune.capannori.lu.it.