Era stato lanciato solo pochi mesi fa con la collaborazione del Centro Ricerca Rifiuti Zero e Zero Waste Italy ma il progetto Minì, nato dalle menti di Matteo e Luigi Paolicchi proprio a Capannori, sta già riscuotendo un successo incredibile: migliaia di mini piante vendute e il riconoscimento di Bestseller da parte di Amazon.

Il primo portale online di vendite al mondo infatti, segnala ogni settimana quali prodotti sono i più cercati e più venduti e le mini piante hanno ottenuto nella loro categoria, quello di cactus e piante grasse da interno, il più alto riconoscimento: primo Bestseller, in pratica il prodotto più venduto nella sua categoria. “Siamo molto felici di questi risultati e presto presenteremo tante altre novità, tutte ovviamente sempre ecologiche – dichiara Matteo Paolicchi – questo dimostra che il green, se comunicato nel giusto modo, riesce a conquistare tutti, grandi e piccini” e conclude “ci piace pensare che con il nostro progetto, anche se in minima parte, stiamo contribuendo a trasmettere quel messaggio di educazione ambientale che sta diventando sempre più importante e attuale… Come dice Greta Thunberg: non sei mai troppo piccolo per fare la differenza”.

