Altopascio, green pass e mascherine nei luoghi più affollati per le feste

Green pass e mascherina obbligatori ad Altopascio per prendere parte alle iniziative natalizie nelle quali si prevede maggior affollamento.

La sindaca Sara D’Ambrosio ha firmato l’ordinanza che resterà in vigore da domani (11 dicembre) fino al 6 gennaio.

“Vivere il Natale in sicurezza, tutelando tutti senza rinunciare al divertimento – spiega – Questo è il motivo che ci ha portati a introdurre l’obbligo di green pass e mascherina per accedere agli eventi organizzati in aree delimitate all’aperto o al chiuso, in programma ad Altopascio capoluogo e a Spianate. Sarà inoltre obbligatorio indossare le mascherine per le altre iniziative organizzate all’aperto, itineranti o statiche, e nell’immediata vicinanza delle stesse. L’ordinanza, condivisa anche con le anime commerciali del nostro paese, non ha un carattere punitivo o di limitazione, ma, al contrario, di tutela, protezione e serenità verso tutti coloro che parteciperanno ai tanti, tantissimi appuntamenti che abbiamo organizzato in centro e nelle frazioni”.

“Desidero vedere le strade e le piazze piene di persone che si divertono – dice ancora la sindaca – che si incontrano dopo tanto tempo per passare momenti di gioia e felicità: ma per loro desidero anche la massima sicurezza, soprattutto per i più piccoli, i più anziani e, in generale, i più fragili. Se ci proteggiamo tutti proteggiamo anche il nostro paese e possiamo scongiurare situazioni ben peggiori. Come sempre, insieme riusciremo a tutelare la nostra comunità e a uscire da questa situazione ancora molto, molto delicata”.