Marlia, proseguono i prelievi di sangue al centro socio sanitario

Proseguono regolarmente i prelievi di sangue al centro socio sanitario di Marlia.

In particolare il lunedì l’accesso è libero solo per Inr e urgenze dalle 7,30 alle 9 mentre il mercoledì e il venerdì per le urgenze e solo con preaccettazione dalle 7,30 alle 9,30 per un massimo di 40 utenti prenotati” a seduta.