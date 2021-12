Mercatini di Natale sulle Pizzorne, la sindaca Anelli: “Evento vincente”

Successo per i mercatini natalizi sull’Altopiano delle Pizzorne. A complimentarsi con gli organizzatori della manifestazione e le associazioni che hanno partecipato è la sindaca Elisa Anelli.

“Sono molto soddisfatta del successo che hanno avuto i mercatini natalizi delle ultime due settimane – commenta la Anelli -. Come amministrazione siamo davvero orgogliosi di aver supportato questa manifestazione: il parco avventura sospeso nel verde ha organizzato un evento vincente. Iniziative come queste sono fondamentali per la valorizzazione dell’altopiano anche nella stagione invernale e il successo riscontrato conferma le grandi potenzialità del nostro territorio. Voglio ringraziare anche tutte le associazioni che hanno partecipato alla riuscita dei mercatini. Mi auguro che questo diventi un appuntamento fisso per il nostro territorio, al quale non faremo mancare il nostro sostegno”.