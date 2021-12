Regali sospesi, ad Altopascio aderiscono 60 negozi

Mai come durante il periodo delle festività si sente l’urgenza di dedicarsi alle cose belle, al prossimo, a chi è più in difficoltà. Per questo, dopo il successo dello scorso anno, tornano anche per il 2021 il Regalo Sospeso e, a ridosso dell’Epifania, la Calza Sospesa. Immediata la risposta delle attività commerciali del capoluogo e delle frazioni con ben 57 negozi aderenti e tanti pacchetti già messi da parte.

Giochi, libri, album e pennarelli, braccialetti e collanine, vestiti, profumi, dolci, fiori, ma anche una colazione, una pizza, un panettone, un taglio o una messa in piega dal parrucchiere, un pranzo al ristorante o prodotti da farmacia: tutto può diventare un Regalo Sospeso, per tendere una mano ai bambini e alle famiglie che hanno più bisogno e che vivono situazioni economiche di maggiori difficoltà.

L’iniziativa è promossa anche quest’anno dall’amministrazione comunale di Altopascio, insieme ai tanti commercianti del paese, centro e frazioni, grazie anche alla collaborazione dei Centri commerciali naturali di Altopascio e Spianate, e con la Caritas, l’Auser e la Misericordia di Altopascio. Funziona così: ino al 20 dicembre compreso, nelle attività commerciali che hanno aderito e che esporranno il cartello Regalo Sospeso, i cittadini potranno acquistare e lasciare doni di qualsiasi tipo. I regali sospesi saranno poi raccolti e distribuiti alle famiglie in difficoltà economica del territorio.

Ecco, di seguito, tutti gli esercizi commerciali che partecipano all’ondata di solidarietà.

Altopascio: Crazy sport, Ottica Bonini, Macelleria Buti, Mimì e Cocò Kids, Pizzeria La Cicala, Caffeitaly, Undercolors Benetton, Du Caffè, Pizzeria L’Oliva, Bar pasticceria Millevoglie, Libreria Mondadori, Parrucchiera Fabiola, Pasticceria La Gioconda, Erboristeria il Benessere, Alimentari Mandroni, Pizzeria La Torre, Idee Fiorite, Calzature Nincheri, Profumeria La fenice, Casa della lana, Riccardo corredi, Carta e penna, Drin Music, Gelateria Stragoloso, Parrucchiere Idee per la testa, Bar pasticceria Montanelli, Parrucchiere I Modigliani, Ottica Vannini, Ki come te abbigliamento per bambini, Farmacia Tonini, Pinini ferramenta, Agraria Fontana, Mythos, Parrucchiere Minichiello, Hair Line, Riccardo Franchi, Gioielleria Reggiani, Reggiani Fashion.

Spianate: Bar tropical, I.Elle abbigliamento, Fioraia A. Tea, Calzature Roberta, Estetica Dorella

Gastronomia Le Spianate, Gelateria Cuore di panna, L’angolo della pizza, La cialderia, Alimentari Megaro, Lavanderia self service Profumo lavanda, Farmacia Baldacci, Agriturismo L’Apiscampo, Panificio Colletti, Pizzeria la Cicala 2, Estetica Valentina. Marginone: Bar pasticceria Mimosa, Parrucchiera Viviana. Badia Pozzeveri: Farmacia comunale, situata sulla via Romana, proprio accanto al supermercato Pam.

Fino al 3 gennaio, invece, si potranno lasciare nei negozi e nelle botteghe dolci e pensierini per comporre la Calza sospesa. Allo stesso modo, le calze realizzate saranno distribuite in vista dell’Epifania.

Per conoscere il programma delle iniziative natalizie, cliccare qui: www.ioscelgoaltopascio.it.