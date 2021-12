Nevica ad Altopascio. Domenica (19 dicembre), infatti, alle 17, in piazza Vittorio Emanuele, il paese si colorerà di bianco grazie alla neve artificiale che farà da contorno al concerto del Coro Gospel La musica dell’anima. Un’atmosfera magica e mai vista prima nella cittadina del Tau, resa possibile dal programma Altopascio è Natale, il calendario di eventi organizzato dall’amministrazione comunale e dal Centro commerciale naturale di Altopascio, in collaborazione con ilnatalechevorrei.com.

Questa è una delle tante iniziative previste il fine settimana. Si comincia sabato 18 con la magica stanza di Babbo Natale (piazza della Torre, 4/6) che aprirà i battenti per accogliere i bambini e le famiglie. Domenica 19, invece, oltre al concerto e alla nevicata artificiale, alle 12 e alle 18, in via Cavour, si potrà imparare a fare il croccante insieme al Chiccaio; dalle 16 alle 19, Babbo Natale e il suo Elfo aspetteranno grandi e piccini nella casetta di Babbo Natale (in piazza della Torre 4/6). In via Cavour ci saranno anche i Giochi giganti in legno. Durante l’intera giornata si potrà partecipare al torneo di biliardino, a cura di Fratres Altopascio (per info: 377.3959053) e ci saranno stand di castagne, vin brûlé, cioccolata calda e chicchi a cura della Misericordia di Altopascio.

Foto 3 di 3





Sempre domenica 19, inoltre, ci saranno appuntamenti anche a Spianate, grazie al calendario Il Natale con noi…a Spianate, promosso dall’amministrazione comunale e dal Centro commerciale naturale di Spianate, con Avis Altopascio e Pro Loco. Allo spazio festa, dalle 14.30 alle 18.30, ci sarà “il magnifico mondo di Babbo Natale” dove i più piccoli potranno consegnare le letterine e farsi una foto con Babbo Natale. Il centro della frazione, dalle 15 alle 19, sarà invaso da musica e spirito natalizio con Babbo Natale sulla slitta, la street band Large Band e il flashmob di Natale. Sarà possibile mangiare i golosi necci con la ricotta, a cura di Pro Loco Spianate e visitare lo stand Avis Altopascio.