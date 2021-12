Contributi per le utenze domestiche, pubblicato il bando a Capannori

E’ stato pubblicato a Capannori il bando per l’assegnazione di contributi per il pagamento delle utenze domestiche (energia elettrica, acqua, fognatura, gas e altre fonti di riscaldamento) destinati a famiglie in difficoltà economica a causa della pandemia. L’amministrazione Menesini mette a disposizione a questo fine 190 mila euro provenienti da un fondo del Ministero dell’Interno previsto dal ‘decreto Sostegni bis’ e istituito per consentire ai Comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonchè di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche.

Per accedere all’aiuto economico è necessario avere un Isee 2021 non superiore a 12 mila euro, mentre l’ammontare del patrimonio mobiliare del nucleo familiare deve essere inferiore a 5 mila euro. E’ prevista l’applicazione di una maggiorazione del 20% nel caso di famiglie composte solo da persone ultra 67enni o al cui interno sia presente una persona con disabilità ai sensi della legge 104/92. Sarà data priorità ai nuclei familiari con Isee inferiore.

Per fare un esempio un nucleo familiare composto da 3 persone potrà ricevere un contributo massimo di 450 euro, che sarà dimezzato (225 euro) nel caso percepisca il reddito di cittadinanza ed aumentato del 20% (540 euro) nel caso in cui sia formato solo da persone ultra 67enni o abbia al suo interno una persona con disabilità.

“Questa misura di sostegno è particolarmente importante in un momento in cui l’emergenza sanitaria continua a generare un grave danno all’economia locale, con ripercussioni occupazionali e di disagio ed un crescente impoverimento economico dei nuclei familiari – afferma il vice sindaco con delega alle politiche sociali, Matteo Francesconi-. La scelta di utilizzare il finanziamento ministeriale per contribuire al pagamento delle bollette delle utenze domestiche è stata fatta in base alle richieste presentate dai cittadini al nostro sportello sociale. Restano naturalmente in atto le agevolazioni tariffarie che ormai rappresentano una misura di sostegno strutturale”.

Il bando resterà aperto fino al 31 gennaio 2022.La domanda può essere presentata esclusivamente tramite il Servizio online del Comune, tramite l’utilizzo della carta nazionale dei servizi (Cns) ovvero la tessera sanitaria che deve essere stata attivata, Spide Carta di identità elettronica. Gli anziani e le persone con comprovate fragilità e senza alcuna rete familiare possono ricevere assistenza alla compilazione e all’invio della domanda prendendo un appuntamento telefonico al numero 0583 428252 o tramite mail scrivendo all’indirizzo sociale@comune.capannori.lu.it.

Il bando e il modulo per la domanda sono scaricabili dal sito del Comune www.comune.capannori.lu.it nella sezione ‘Amministrazione trasparente- sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici’.