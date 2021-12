Grossa perdita all’acquedotto, senso unico alternato sulla Francesca Romea per i lavori

Altopascio, disagi alla viabilità per i lavori all’acquedotto dopo una grossa perdita che si è verificata oggi (16 dicembre) all’acquedotto sulla via Francesca Romea, tra il passaggio a livello e il ponte autostradale. Un punto quindi molto delicato.

“Sono subito intervenuti i tecnici di Acque Spa che ringrazio – dice il sindaco Sara D’Ambrosio – Ma nella giornata di domani, venerdì 17 dicembre, verrà eseguito un intervento urgente per riparare la grossa perdita. I lavori inizieranno alle 7,30. Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza sarà istituito un senso unico alternato, regolato da movieri. Per questo motivo si preannunciano alcuni inevitabili disagi: è consigliabile utilizzare, se possibile, viabilità alternative fino al termine dei lavori all’acquedotto, che potrebbero protrarsi per buona parte della giornata”.

“Ci scusiamo per l’inconveniente – conclude Sara D’Ambrosio – e ricordiamo che per ogni informazione è possibile contattare il numero verde gratuito di Acque: 800 983 389. Vi terremo aggiornati sull’andamento dell’intervento”.