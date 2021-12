Professionisti di varie discipline hanno partecipato oggi (17 dicembre) all’auditorium del centro sanitario di Capannori al corso La valutazione della comprensione in soggetti adulti: il contributo della pragmatica linguistica.

L’evento è stato organizzato, in presenza, dall’unità operativa di Recupero e rieducazione funzionale di Lucca e Valle del Serchio. Il responsabile scientifico è Lucia Ferroni, medico della struttura, con la coordinatrice dei tecnici di riabilitazione ospedaliera di Barga Maresa Andreotti come animatore di formazione. Presente anche il direttore dell’unità operativa Ivano Maci.

Tra i relatori, oltre alla dottoressa Ferroni, Cecilia Andorno dell’Università di Torino, Maria Elena Favilla e Ilaria Moriconi dell’Università di Modena e Reggio Emilia. La psicologa dell’Azienda Usl Toscana nord ovest Stefania Tocchini ha coordinato l’analisi su alcuni casi clinici.

Il corso – accreditato per medici, psicologi, logopedisti e fisioterapisti – si proponeva di fornire un aggiornamento sulle conoscenze offerte dalla pragmatica linguistica e sui problemi da considerare nella valutazione della comprensione e delle sue interazioni con le altre abilità cognitive. La discussione dei casi clinici ha permesso di avviare una riflessione su come utilizzare queste conoscenze in ambito neuroriabilitativo.