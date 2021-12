Questa mattina (19 dicembre) all’esterno dei locali parrocchiali di Matraia è stato inaugurato un nuovo defibrillatore semi-automatico.

Tale dispositivo è stato fortemente voluto e donato al paese dal gruppo donatori di sangue Fratres locale e si aggiunge al primo Dae installato due mesi fa nei pressi del circolo ricreativo a Matraia Colle, donato grazie a uno sponsor della squadra di calcio paesana.

Con l’ultima installazione il paese di Matraia può definirsi sempre più “cardioprotetto” perché chiunque può, in caso di bisogno, raggiungere uno dei due dispositivi a seconda della vicinanza.

Il nuovo defibrillatore si trova in un punto strategico del paese dove ogni giorno passano molte persone e tanti amanti dello sport ed è a disposizione di chiunque in qualsiasi ora.

Il gruppo Fratres Matraia ringrazia per la collaborazione e la partecipazione l’associazione Mirco Ungaretti Onlus con la quale ad anno nuovo organizzerà per tutte le persone interessate corsi di formazione per l’utilizzo del Dae e delle manovre di primo soccorso.