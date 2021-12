Scuole, biblioteche e Comune: 39 posti a Capannori per il servizio civile

31 posti sono nelle scuole, 3 nelle biblioteche e 5 in Comune. Sono 39 in totale i posti disponibili a Capannori per il servizio civile universale grazie ai progetti promossi da Capannori in collaborazione con gli istituti comprensivi del territorio. Per partecipare al bando 2021, presentato dal Centro nazionale per il volontariato c’è tempo fino al prossimo 26 gennaio.

I 39 posti sono rivolti a giovani volontari dai 18 anni (compiuti) ai 29 anni non compiuti alla data di scadenza del bando e sono suddivisi in tre progetti. Il primo si intitola Pascolare pensieri, allevare menti riguarda attività di tutoraggio scolastico nelle suole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Tre posti sono invece previsti per il progetto Se vuoi toccare con la fronte il tempo che si svolgerà alla biblioteca comunale Ungaretti del polo culturale Artémisia di Tassignano (1 posto), alla biblioteca comunale decentrata Mario Tobino di Camigliano (1 posto) e alla biblioteca comunale decentrata Il Melograno di San Leonardo in Treponzio (1 posto). I volontari affiancheranno gli operatori nell’attività di reference e rapporti con l’utenza e nelle attività di promozione alla lettura per bambini, giovani e adulti.

Gli altri 5 posti, nell’ambito del progetto Noi che abbiamo un mondo da cambiare, sono disponibili negli uffici del Comune di Capannori. I giovani volontari svolgeranno attività di affiancamento nelle attività di progettazione dello sviluppo del servizio a cui saranno assegnati e collaboreranno alla fase di organizzazione e promozione delle attività.

“Il servizio civile rappresenta un’opportunità importante per i giovani perché consente loro di fare un’esperienza formativa e di crescita personale, che potrà risultare utile anche per il loro futuro professionale – afferma il vicesindaco con delega alle politiche giovanili Matteo Francesconi -. Allo stesso tempo hanno l’occasione di rendersi utili alla propria comunità in un’ottica di solidarietà e cittadinanza attiva. Credendo nell’importanza di questa attività abbiamo presentato numerosi progetti e alcuni posti sono disponibili anche all’interno del nostro ente. Ringrazio il Cnv per la proficua collaborazione che ci ha consentito di vedere approvati tutti i nostri progetti”.

Il servizio civile universale ha la durata di 12 mesi e richiede un impegno di 25 ore settimanali distribuite su 5 giorni lavorativi. E’ previsto un assegno mensile di 444,30 euro. Per partecipare al bando c’è tempo fino alle 14 del 26 gennaio. Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda online (Dol) raggiungibile tramite Pc, tablet e smartphone all’indirizzo (clicca qui). Il Centro nazionale per il volontariato di Lucca accetta prenotazioni per effettuare le procedure d’iscrizione dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12,30 su appuntamento telefonico al numero 0583 419500.

Per facilitare la scelta e la compilazione della domanda di servizio civile universale il Cnv organizza e partecipa ad incontri di promozione sul territorio: il primo incontro è in programma domani martedì (21 dicembre) alle 17. Sarà possibile seguire la presentazione online sulla piattaforma Zoom. Per partecipare in presenza nella sede del Cnv, in via Catalani 158, è indispensabile la prenotazione al numero 0583 419500.