Ecco le attività dove acquistare un regalino per gli anziani della Casa di riposo di Marlia

Sono circa 50 le attività commerciali del territorio di Capannori che nel periodo delle festività si trasformeranno nella Casa di Babbo Natale dove i cittadini potranno acquistare un regalino personalizzato per gli anziani della casa di riposo Gori di Marlia.

Procede così con successo la seconda edizione di Carissimo Babbo Natale, l’iniziativa ideata dall’associazione culturale Telia e supportata dall’associazione Ridolina, dalla Capannori servizi e dal Comune che vede la collaborazione della piattaforma di marketplace Townforyou. L

e tipologie di negozi che hanno aderito sono varie: prodotti alimentari, profumerie e articoli per la persona, fiori e piante; abbigliamento e merceria; gadget e articoli vari. Gli esercizi commerciali aderenti riceveranno adesso la lista dei doni che gli anziani di Casa Gori avrebbero piacere di ricevere e i cittadini potranno acquistare un regalo della lista e scrivere un biglietto augurale personalizzato che saranno fatti recapitare al destinatario. Coloro che lo desiderano potranno lasciare il proprio recapito al negoziante per ricevere un eventuale riscontro da parte di chi ha ricevuto il dono. I cittadini avranno tempo fino al 28 dicembre per aderire.

“Obiettivo di questa iniziativa è esprimere agli anziani di Casa Gori la vicinanza della nostra comunità agli ospiti della casa di riposo in occasione delle festività natalizie – afferma l’assessora alle attività commerciali, Serena Frediani -. Riteniamo bello e importante rallegrare il loro Natale con alcuni piccoli doni che esprimono l’affetto della cittadinanza nei loro confronti. Siamo soddisfatti dell’alto numero di attività commerciali che hanno dato la disponibilità ad accogliere la lista dei pensierini desiderati dagli anziani dando la possibilità a chi lo voglia di far recapitare loro un piccolo dono e credo che in tanti compiranno questo bel gesto”.

Ecco la lista completa delle attività che hanno aderito all’iniziativa.